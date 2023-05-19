БРЮССЕЛЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Вопрос об экспорте в Евросоюз индийских нефтепродуктов из российского сырья был поднят для привлечения внимания к европейским операторам, а не для критики индийского правительства, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Эрдоган оценил возможность введения антироссийских санкций

Ранее в интервью газете Financial Times он сказал, что ЕС должен принять меры против Индии, которая якобы перерабатывает нефть из России для продажи в Европе. Он выразил уверенность, что это, "безусловно, является обходом санкций, и страны-члены (ЕС) должны принять меры".

Вместе с тем, в своем блоге в пятницу на сайте европейской внешнеполитической службы Боррель отметил, что хотел привлечь внимание к европейским компаниям, которые, по его мнению, участвуют в обходе санкций ЕС, а не критиковать правительство Индии.

"Но кто несет ответственность за это — продавец или покупатель? Когда я поднял вопрос индийского экспорта переработанных продуктов на основе более дешевой российской нефти, это было не для критики индийского правительства. Я хотел сказать, что мы не можем закрывать глаза на то, как компании ЕС сами обходят санкции, покупая переработанную нефть из России", — написал он и добавил, что прежде всего нужно рассмотреть действия экономических операторов внутри ЕС. "Если индийские нефтепереработчики продают, то только потому, что европейские компании покупают напрямую или через посредников", — отметил Боррель.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано заявил РИА Новости, что в ЕС не комментируют, будет ли осуждаться в рамках нового 11-го пакета антироссийских санкций вопрос о мерах против экспорта в Европу якобы переработанной в Индии российской нефти.