БАГДАД, 19 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер по вопросам энергетики, министр нефти Ирака Хайан Абдель Гани и его российский коллега, вице-премьер РФ Александр Новак заявили о важности коллективных действий и единой позиции нефтедобывающих стран альянса ОПЕК+ для стабильности мировых нефтяных рынков, подтвердив приверженность сокращению нефтедобычи до конца 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства нефти Ирака. Китай предложил расширить объем торговли нефтью и газом с Центральной Азией

"Во время телефонного звонка заместителя премьер-министра России Александра Новака в пятницу министру нефти Ирака Хайану Абдель Гани они рассмотрели пути укрепления и развития отношений между двумя странами, особенно в нефтяном и энергетическом секторах, а также обсудили события на нефтяных рынках и проблемы, стоящие перед мировой экономикой", — отмечается в сообщении.

Как отметили в министерстве, стороны "подчеркнули приверженность двух стран к соглашению ОПЕК+ и добровольному сокращению нефтедобычи до конца 2023 года. Они заявили о важности коллективных действий, сотрудничества и единой позиции нефтедобывающих стран альянса ОПЕК+ в достижении баланса между спросом и предложением, а также стабильности мировых нефтяных рынков".