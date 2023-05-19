МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, но неделю, вероятнее всего, завершат в плюсе — впервые за месяц, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.00 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,95%, до 75,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,13%, до 71,05 доллара.

С понедельника Brent подорожала на 1,5%, WTI — на 1,6%. При сохранении положительной динамики это станет первым недельным ростом для нефти с начала апреля. По словам аналитиков, поддержку ценам на сырье в начале недели оказало заявление США о начале закупок для стратегического резерва до 3 миллионов баррелей нефти.

"Несмотря на вчерашнее снижение, цены на нефть, похоже, покажут первую более чем за месяц положительную неделю. Объявление на этой неделе о том, что США рассмотрят возможность пополнения стратегического резерва нефти на три миллиона баррелей… помогло остановить снижение, — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

В пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 19 мая их число сократилось на 11 — до 575 агрегатов.