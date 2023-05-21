БУДАПЕШТ, 21 мая — ПРАЙМ. Будапешт ждет от украинских властей и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений в связи с сообщениями о возможной остановке нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает из России в Венгрию и другие страны Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. G7 постарается не допустить уклонения России от санкций, заявил Кисида

Его попросили в эфире радио Kossuth прокомментировать информацию о том, что фон дер Ляйен якобы предлагала Владимиру Зеленскому остановить транзит по "Дружбе".

"Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали. Я считаю, что это вопрос такой важности, что председатель Еврокомиссии должна лично выступить с объяснениями, поскольку вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета", — сказал Сийярто.

Он добавил, что попытку "сделать невозможной безопасность энергоснабжения страны" можно считать "посягательством на суверенитет данной страны".

Министр напомнил, что в соответствии с международными договорами, Венгрия должна получать транзитную нефть с территории Украины.

Кроме того, Сийярто упрекнул власти Украины и Хорватии в том, что они "недобросовестно", воспользовавшись военной ситуацией, "в пять — шесть раз" подняли плату за транзит.