МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут, свидетельствуют данные торгов. Названы условия перехода нефтеторговли на азиатских рынках на нацвалюты

Трейдеры оценивают перспективы сезонного спроса и усилия ОПЕК+ по сокращению добычи, следя также за новостями по потолку госдолга США.

По состоянию на 7.56 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,16% — до 76,11 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,21%, до 72,2 доллара.

Рынки оценивают перспективы летнего сезона, когда спрос на бензин традиционно растет из-за автомобильных поездок.

В то же время трейдеры продолжают оценивать усилия ОПЕК+ по снижению добычи. Ранее в мае вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия с мая вышла на обещанный объем сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки. Также днем ранее генеральный секретарь ОПЕК Хейсам аль-Гейс отметил, что мировому нефтяному сектору необходимы инвестиции в размере более 12 триллионов долларов до 2045 года.

Трейдеры продолжают следить и за новостями из США, где проходят обсуждения по вопросу повышения потолка госдолга. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил после встречи с президентом США Джо Байденом, что уверен в успехе переговоров по потолку госдолга, а сам Байден назвал встречу с Маккарти по госдолгу продуктивной. В то же время Маккарти отметил, что бездействие Байдена может привести к дефолту США.

Глобальные риски могут отразиться на экономических перспективах, что негативно влияет на прогнозы нефтяного спроса.