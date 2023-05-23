ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Развитие нефтехимии важно для обеспечения технологической безопасности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. ОПЕК: мировому нефтяному рынку нужны триллионные инвестиции

Глава российского правительства во вторник посетил Научно-исследовательский институт (НИИ) нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec в рамках визита в Шанхай.

"Сегодня без нефтехимии жить невозможно, она сегодня используется очень активно в научно-исследовательских и конструкторских работах по всему спектру производства новых материалов, (важна в вопросе) продовольственной безопасности, в легкой промышленности, в производстве смазочных материалов, катализаторов, в машиностроении. Конечно, на сегодняшний день нефтехимия и сопутствующие разработки послужат укреплению нашей технологической и экономической независимости и безопасности", — сказал он.

Мишустин отметил, что Sinopec давно и активно работает в России. "Она (компания) очень хорошо нам известна", — добавил премьер.

Говоря о совместных проектах, Мишустин упомянул крупный проект с "Сибуром" — Амурский газохимический комбинат по производству полимеров, а также сотрудничество Sinopec с "Роснефтью" и другими компаниями. "Хочу вас поблагодарить за такое активное взаимодействие и сказать, что вы абсолютно правы: дружба России и Китая должна быть вечной", — заключил премьер РФ, обращаясь к сопровождавшим его представителям китайской стороны. В частности, главу кабмина РФ встретили секретарь парткома НИИ Ван Лань и замдиректора института Ли Инчэн. Отдельно Мишустин подчеркнул важность научно-исследовательских и конструкторских работ. "Это очень важный катализатор новых производств", — подытожил он.

Вице-премьер РФ Александр Новак также назвал важным партнерство с Sinopec. "Мы сегодня активно сотрудничаем по развитию поставок катализаторов в нашу страну, по совместному производству", — пояснил он. Мировой рынок нефти находится на балансе, заявил Новак

В ходе осмотра российская делегация посетила демонстрационный зал с информацией о проектах Sinopec, а также ряд технологических лабораторий.

Шанхайский НИИ нефтехимии Sinopec — один из первых комплексных научно-исследовательских институтов в Китае, занимающихся исследованиями и разработками в области нефтехимических технологий. Он был создан в 1960 году для помощи в производстве акриловых тканей.

Институт располагает двумя крупными научно-исследовательскими площадками, имеет отделения в дочерних компаниях Sinopec и собственную дочернюю компанию Sinopec New Material Technology (Shanghai) Co., Ltd. При НИИ работает Государственный центр инженерных исследований катализаторов органических реакций. Среди разработок — инструменты, позволяющие организовать процесс нефтепереработки с высоким уровнем цифровизации и автоматизации. В числе прочего институт занимается экологической проблематикой и проводит исследования в области разлагаемых материалов и зеленых полиэфирных соединений. Запатентованные НИИ технологические решения и катализаторы экспортируются в РФ, Северную Америку, Юго-Восточную Азию и другие регионы.