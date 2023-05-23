МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в апреле, по предварительным данным, сократился по сравнению с окончательными данными за март на 22 тысячи баррелей в день, или на 1,1%, составив 2,035 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Добыча нефти в США за неделю снизилась

Согласно итоговым данным за март, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 2,057 миллиона баррелей в день.

NPD при этом отмечает, что показатель апреля оказался на 0,4% больше прогноза организации.

В том числе объем добычи нефти составил 1,808 миллиона баррелей в день, что на 0,4% меньше прогноза NPD и на 1,4% ниже уровня марта. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в апреле 205 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 23 тысячи.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 340,2 миллиона кубометров в сутки, что на 1,6% больше прогноза NPD и на 3,3% меньше по отношению к марту.

Норвегия входит в семёрку крупнейших в мире экспортеров нефти.