ДОХА, 23 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман раскритиковал Международное энергетическое агентство (МЭА) за частые неправильные прогнозы в отношении ситуации на рынке углеводородов. Страны ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти, сообщило МЭА

"Международное энергетическое агентство доказало, что обладает особым талантом, который заключается в том, чтобы постоянно ошибаться", — отметил бен Салман, выступая во время Катарского экономического форума.

При этом саудовский министр указал, что альянс ОПЕК+ лучше справляется с прогнозированием ситуации, проявляя "бдительность, инициативу и механизмы снижения рисков".

Также, по его мнению, причиной большинства колебаний цен на нефть в прошлом году были те или иные ожидания игроков рынка, и предупредил, что игра спекулянтов на ожиданиях может обернуться против них.

"Спекулянты, как и на любом рынке, они здесь, чтобы остаться. Я постоянно говорю им, что им будет неприятно, и они действительно злились в апреле. Мне не нужно раскрывать свои карты, я не игрок в покер… но я бы просто сказал им, чтобы они были осторожны", — заключил он.

Страны-члены ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.