БРАТИСЛАВА, 23 мая — ПРАЙМ. Словацкий НПЗ Slovnaft и венгерская нефтегазовая компания MOL вынуждены были согласиться на условия хорватского нефтетранспортного оператора JANAF (Адриатический нефтепровод), которые предусматривают завышенную цену на транспортировку нефти, так как из-за антироссийских санкций компании должны использовать данный маршрут для доставки нероссийской нефти, сообщил во вторник пресс-секретарь входящего в состав MOL НПЗ Slovnaft Антон Молнар. Названы условия перехода нефтеторговли на азиатских рынках на нацвалюты

"Компания JANAF согласилась для Slovnaft и MOL только с однолетним контрактом, в котором предусмотрена относительно высокая цена за транспортировку нефти. Это значит, что Slovnaft и MOL будут платить в несколько раз более высокие сборы в сравнении с соответствующим стандартом в Европейском союзе. У Slovnaft, как и у MOL, не было другого выхода, кроме как согласиться с договором, поскольку нефтепровод Adria имеет большое значение в обеспечении безопасности альтернативных поставок нефти в регион Центральной и Восточной Европы", — приводит слова Молнара словацкий портал sme.sk.

По данным издания, из-за антироссийских санкций словацкий НПЗ Slovnaft должен использовать для производства дизельного топлива, бензина и других продуктов альтернативную нероссийскую нефть, чтобы удовлетворить спрос со стороны Чехии, Польши и Австрии. Единственным путем доставки альтернативной нефти в Словакию является нефтепровод Adria, пишет sme.sk.

По данным издания, НПЗ Slovnaft стал активнее использовать нефтепровод Adria после того, как в силу вступили ограничения на экспорт продуктов, произведенных из российской нефти, а переговоры с хорватской стороной об условиях прокачки нефти длились больше года.

"Slovnaft, как и MOL, все же предполагают, что настоящий договор не формирует долгосрочный и конкурентоспособный фундамент для безопасных поставок нефти через нефтепровод Adria в Словакию, а это может в будущем вызвать опасения по вопросу безопасности поставок топлива в регионы Центральной и Восточной Европы", — отмечает sme.sk.

Нефтепровод Adria был построен в 1976-1979 годах для поставок нефти в страны бывшей Югославии, Чехословакии и Венгрию, выходит в хорватский глубоководный порт Омишаль.