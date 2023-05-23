МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL завершили сделку по расширению трансальпийского нефтепровода, который с 2025 года заменит трубопровод "Дружба", сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Евросоюз не осведомлен о "планах" Зеленского на "Дружбу"

"Повышение мощности (нефтепровода TAL – ред.) позволит с 2025 года увеличить объемы поставок нефти в Чехию от надежных поставщиков на четыре миллиона тонн в год, что целиком покроет наш спрос", — написал он своем аккаунте в Twitter.

По его словам, это важная веха для энергетической отрасли Чехии, поскольку при помощи расширения нефтепровода TAL она "избавится от зависимости от российской нефти".

Как сообщает Чешское информационное агентство ЧТК, объемы поставок по расширенному нефтепроводу составят восемь миллионов тонн в год, стоимость сделки составила 1,6 миллиарда крон, а расходы на модернизацию возьмет на себя чешская фирма Mero.

Нефтепровод TAL ведет от итальянского города Триеста в Германию и Австрию. Чехия соединена с ним посредством трубопровода IKL на территории Баварии. В Триест нефть поступает на танкерах с разных концов мира.

Чехия, Словакия и Венгрия до сих пор получают нефть из России по южной ветке нефтепровода "Дружба". Евросоюз сделал для них исключение из санкций, позволив им продолжать закупки из-за большой зависимости от российского сырья.