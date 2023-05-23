ДОХА 23 мая – ПРАЙМ. Ирак ждет заключения турецких специалистов о состоянии нефтепровода Киркук-Джейхан, чтобы возобновить поставки нефти с севера страны, сообщил во вторник министр нефти Ирака Хайан Абдель Гани, выступая на Катарском экономическом форуме. СМИ: импорт российской нефти в Индию впервые превысил поставки из Ирака

"Иракская государственная компания по маркетингу и продаже нефти подписала четыре контракта с компаниями для поставок нефти из Иракского Курдистана в Турцию, но Ирак все еще ждет окончательного решения Турции, прежде чем возобновить экспорт нефти", — сказал он.

По словам министра, турецкие специалисты обследуют нефтепровод на предмет повреждений в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в феврале.

Турция прекратила прокачку около 450 тысяч баррелей иракской нефти в сутки по трубопроводу от приграничной зоны с Ираком до своего порта Джейхан 25 марта после того, как Ирак выиграл арбитражное дело в Международном арбитражном суде. Багдад ранее заявлял, что Турция нарушила совместное соглашение, позволив курдским властям экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без его согласия. Около двух недель назад министерство нефти Ирака сообщило, что уведомило Турцию о готовности возобновить экспорт нефти с севера страны.