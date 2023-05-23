МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor провела тестирование мощностей месторождения Johan Sverdrup, которое показало, что добыча нефти на объекте составила 755 тысяч баррелей в сутки — около 6-7% от ежедневной потребности Европы в сырье, следует из пресс-релиза компании. Морские поставки российской нефти на рынки выросли шестую неделю подряд

"Во время тестирования мощности месторождения Johan Sverdrup был достигнут рекордно высокий уровень добычи в 755 тысяч баррелей в сутки. Это составляет 6-7% от ежедневного потребления нефти в Европе", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что добыча газа на месторождении оценивается в 31,5 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Johan Sverdrup — крупнейший проект разработки нефтяного месторождения на норвежском континентальном шельфе с 1980-х годов. В качестве оператора месторождения выступает Equinor, в проекте также принимают участие компании Lundin Norway, Petoro, Aker BP и TotalEnergies. Изначально прогнозировалось, что добыча нефти на Johan Sverdrup составит 720 тысяч баррелей в сутки.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — государство Норвегия.