МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут во вторник вечером, трейдеры отреагировали на предупреждения министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Власти Ирака ждут заключения Турции для начала экспорта нефти в Джейхан

По состоянию на 19.40 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,53%, до 77,15 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,67%, до 73,25 доллара.

По словам старшего рыночного аналитика в The Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), которого цитирует портал MarketWatch, котировки нефти растут после того как бен Сальман на Катарском экономическом форуме пригрозил спекулянтам на нефтяном рынке в преддверии заседания ОПЕК+ и посоветовал им быть "осторожными".

Представители стран-членов ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.

Позднее Американский институт нефти (API) опубликует свою оценку запасов нефти в США за предыдущую неделю. В среду официальные соответствующие данные обнародует минэнерго страны, прогноз предполагает увеличение запасов на 0,5 миллиона баррелей.