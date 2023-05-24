МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, немного выросли по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Глава Минэнерго Саудовской Аравии раскритиковал МЭА за неверные прогнозы

Как в среднем считают 10 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 13-19 мая увеличились на 700 000 баррелей. Три аналитика прогнозируют сокращение запасов, а семеро — их увеличение. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +2,9 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, сократились на 1,3 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +0,5 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе увеличились на 300 000 баррелей. Оценки варьируются от —1 млн баррелей до +1,4 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, увеличилась на 0,7 процентного пункта, до 92,7%. Прогнозы варьируются от +0,4 процентного пункта до +1 процентного пункта. Один аналитик не предоставил прогноза по данному показателю.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о сокращении запасов нефти в США на отчетной неделе на 6,8 млн баррелей, а также о снижении запасов бензина и дизельного топлива на 6,4 млн и 1,8 млн баррелей соответственно.