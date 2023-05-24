ДОХА, 24 мая — ПРАЙМ. Бангладеш готова закупать российскую нефть, если она будет предлагаться по доступной цене, заявила в среду премьер-министр страны Шейх Хасина Вазед, выступая на Катарском экономическом форуме. США продлили разрешение нефтяным компаниям на транзакции с PDVSA

"Если она (нефть — ред.) имеется в наличии и по доступной цене, конечно, мы будем ее покупать. Почему нет?", — прокомментировала Хасина возможность закупки нефти у России.

При этом она отметила, что Бангладеш не собирается занимать чью-либо сторону в конфликтах между другими странами. "У стран могут быть конфликты, но мы не вмешиваемся, не занимаем чью-то сторону. Мы… должны развивать страну, чтобы улучшить жизнь нашего народа", — добавила премьер.