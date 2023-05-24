МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут более чем на 1,5% на фоне комментариев министра энергетики Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. Глава Минэнерго Саудовской Аравии раскритиковал МЭА за неверные прогнозы

По состоянию на 13.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,54%, до 78,02 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,69%, до 74,16 доллара.

Министр принц Абдулазиза бен Сальман накануне раскритиковал Международное энергетическое агентство (МЭА) за частые неправильные прогнозы в отношении ситуации на рынке углеводородов. Кроме того, бен Сальман пригрозил спекулянтам на нефтяном рынке в преддверии заседания ОПЕК+: "Я бы просто сказал им, чтобы они были осторожны".

Представители стран-членов ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.

По словам аналитика PVM Oil Associates Ltd Стивена Бреннока (Stephen Brennock), которые приводит агентство Блумберг, рынки оценивают заявления министра энергетики Саудовской Аравии.