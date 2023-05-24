МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут более чем на 1,5% на фоне комментариев министра энергетики Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,54%, до 78,02 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,69%, до 74,16 доллара.
Министр принц Абдулазиза бен Сальман накануне раскритиковал Международное энергетическое агентство (МЭА) за частые неправильные прогнозы в отношении ситуации на рынке углеводородов. Кроме того, бен Сальман пригрозил спекулянтам на нефтяном рынке в преддверии заседания ОПЕК+: "Я бы просто сказал им, чтобы они были осторожны".
Представители стран-членов ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.
По словам аналитика PVM Oil Associates Ltd Стивена Бреннока (Stephen Brennock), которые приводит агентство Блумберг, рынки оценивают заявления министра энергетики Саудовской Аравии.
https://1prime.ru/oil/20230524/840671622.html
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