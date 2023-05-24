МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером после публикации данных о неожиданном резком снижении коммерческих запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть растут после заявления министра энергетики Саудовской Аравии

По состоянию на 19.49 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,44% — до 77,17 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 73,27 доллара.

Согласно отчету минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 мая, показали наибольший темп падения с ноября 2022 года — сразу на 12,5 миллиона баррелей, или на 2,7%, до 455,2 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 0,8 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина сократились на 2,1 миллиона баррелей (на 0,9%), до 216,3 миллиона, хотя ожидалось снижение показателя лишь на 1,05 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 0,6 миллиона баррелей (на 0,5%) и составили 105,7 миллиона баррелей при прогнозе увеличения на 0,4 миллиона баррелей.

"Тенденции указывают на дальнейшее сокращение запасов нефти в ближайшие недели, поскольку предложение бензина ограничено", — сказал агентству MarketWatch старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).

Эксперт ожидает всплеска спроса на рынке. "Этот отчет должен стать тревожным сигналом… поскольку запасы бензина в США ограничены в Нью-Йорке и на Западном побережье", — отметил он.