МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак считает, что на очной встрече ОПЕК+ 4 июня не будет предпринято каких-то новых шагов.
"Это будет первая за полгода очная встреча, мы ждем как обычно оценки ситуации на рынке. Но я не думаю, что будут какие-то новые шаги", — сказал Новак в интервью газете "Известия".
Он объяснил это тем, что буквально месяц назад некоторые страны приняли решение добровольно сократить нефтедобычу в связи с медленными темпами восстановления мировой экономики. "Если брать общую совокупность сокращений России, Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и других стран, дополнительно будет в мае сокращено 1,6 миллиона баррелей в сутки. Наша задача сейчас — мониторить ситуацию на рынке и оперативно реагировать", — заключил он.
https://1prime.ru/oil/20230525/840679772.html
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