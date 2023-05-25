МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак считает, что на очной встрече ОПЕК+ 4 июня не будет предпринято каких-то новых шагов. ОПЕК: мировому нефтяному рынку нужны триллионные инвестиции

"Это будет первая за полгода очная встреча, мы ждем как обычно оценки ситуации на рынке. Но я не думаю, что будут какие-то новые шаги", — сказал Новак в интервью газете "Известия".

Он объяснил это тем, что буквально месяц назад некоторые страны приняли решение добровольно сократить нефтедобычу в связи с медленными темпами восстановления мировой экономики. "Если брать общую совокупность сокращений России, Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и других стран, дополнительно будет в мае сокращено 1,6 миллиона баррелей в сутки. Наша задача сейчас — мониторить ситуацию на рынке и оперативно реагировать", — заключил он.