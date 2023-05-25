МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Экспорт нефти и нефтепродуктов РФ в Индию в 2022 году вырос до 32 миллионов тонн, в 2023 году ожидается дальнейший рост, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Среди стран, куда пойдут дополнительные объемы нефти и нефтепродуктов, — в первую очередь, Китай, Индия. Раньше в Индию эту продукцию мы практически не поставляли, но в прошлом году экспорт туда составил 32 миллиона тонн, в этом году будет еще больше", — рассказал Новак в интервью газете "Известия".
Вице-премьер подчеркнул, что эти рынки для нас дружественные. "Но, конечно, за счет удлинения транспортной составляющей появились большие издержки на доставку продукции", — добавил Новак.
https://1prime.ru/oil/20230525/840679804.html
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