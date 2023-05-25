МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Текущие мировые цены на нефть в 75-76 долларов за баррель объясняются рисками мировой экономики, которые учитывает рынок; а по итогам текущего года стоимость сырья превысит 80 долларов, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. Еврокомиссия повысила прогноз по цене барреля нефти Brent в 2024 году

По его словам, средняя цена марки Brent за последние полгода составляла примерно 80 долларов за баррель.

"Сегодня примерно 75-76 долларов. Почему она ниже средней за этот период? Потому что рынок оценивает текущую ситуацию, в основном макроэкономическую, на мировом рынке. Мы видим очень высокие ставки рефинансирования центральных банков США — сегодня там, по-моему, выше 5%, Европы — 3,75%, и это то, что снижает инвестиционную активность и потребление — а это риски более низкого спроса", — сказал вице-премьер в интервью газете "Известия".

Говоря о прогнозе мировых цен на нефть по итогам 2023 года, Новак сказал: "Трудно прогнозировать. Я думаю, что цена будет чуть выше, чем 80 долларов за баррель, и надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти".