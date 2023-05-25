МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Индонезийским властям стоит импортировать российскую нефть и договариваться о стоимости, предложение уже прозвучало, заявил посол страны в России и Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес. Экспорт российской нефти в Индию достиг 32 миллионов тонн, заявил Новак

"Конечно, мы говорим о возобновляемой энергии, однако ближайшие десятилетия нам еще будет нужно ископаемое топливо. Поэтому я, как посол страны тут, предлагаю Джакарте покупать российскую нефть. Нам нужно работать с Россией, вести переговоры по взаимно приемлемой цене, о которой мы можем договориться", — сказал он, выступая в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.

Глава индонезийского Минфина Шри Мульяни и государственная нефтедобывающая компания Индонезии PT Pertamina в прошлом году заявили, что пока не изучали возможности импорта российского "черного золота". В ноябре 2022 года директор Pertamina Нике Видьявати заявил, что оценка возможности покупки нефти из России идет с учетом многих факторов, в том числе политических и экономических.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.