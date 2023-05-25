МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем усилили снижение до более чем 1% после выхода ежегодного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment 2023, свидетельствуют данные торгов. МЭА предрекло увеличение инвестиций в энергетику в мире на 7,7 процента

По состоянию на 13.18 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,33%, до 77,31 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,51%, до 73,22 доллара.

Согласно документу МЭА, мировые инвестиции в энергетику по итогам текущего года вырастут на 7,7% — до 2,8 триллиона долларов, при этом объем вложений в солнечную энергетику впервые превысит вложения в добычу нефти.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать ситуацию с потолком госдолга США, а также с учетной ставкой Федеральной резервной системы.

"Перспективы нефтяного рынка пока выглядят неблагоприятными: макроэкономические факторы, такие как переговоры о потолке госдолга США и ужесточение монетарной политики США, оказывают давление на цены", — сказал агентству Блумберг аналитик по нефти и газу из RHB Investment Bank Bhd Шон Лим (Sean Lim).