МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг снижаются после того, как российский вице-премьер Александр Новак понизил вероятность дополнительного сокращения добычи на заседании ОПЕК+ на следующей неделе. Нефть дешевеет после прогнозов МЭА

Около 13.40 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 2,03 доллара, или 2,6%, до 76,33 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,10 доллара, или 2,8%, до 72,24 доллара за баррель.

"Я не думаю, что будут какие-то новые шаги, поскольку месяц назад приняты решения относительно добровольного сокращения нефтедобычи некоторыми странами (альянса)…", — цитирует Новака газета "Известия".

В последние дни лидеры ОПЕК+ озвучили ряд противоречивых заявлений относительно дальнейших шагов в нефтяной политике, затрудняя прогнозирование итогов очередного заседания.

В среду нефтяные цены получали поддержку на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о том, что инвесторам, ставящим на снижение котировок, следует быть осторожными.

"Очевидно, что саудовское королевство может снизить добычу в одностороннем порядке или же договориться о коллективном снижении… это окажет поддержку ценам и побудит спекулятивных участников (частично) закрыть короткие позиции по нефти", — рассуждают аналитики MUFG.

Неделей ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сокращение добычи нефти необходимо для поддержания текущих цен.

Неопределенность относительно ситуации с госдолгом США также оказывает давление на котировки нефти.