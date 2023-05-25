ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Стабильность поставок нефти из Казахстана необходима для всей глобальной экономики, заявил РИА Новости посол в США Ержан Ашикбаев. Новак назвал ожидаемую цену нефти Brent по итогам 2023 года

"Мы исходим из взаимной заинтересованности всех сторон, заинтересованности в стабильности глобального рынка, в стабильности поставок. Это жизненно необходимо как для функционирования нашей экономики, так и для всей глобальной экономики", — сообщил он на полях Транс-Каспийского форума в Вашингтоне, говоря об экспорте нефти и энергоресурсов из Казахстана.

Кроме того, Ашикбаев назвал риск отказа от прокачки нефти через территорию России апокалиптическим сценарием.

"Вы какой-то апокалиптический сценарий рисуете", — сообщил он на вопрос, есть ли риски того, что из-за западных санкций против России Казахстану будет труднее прокачивать нефть через территорию РФ и в определенный момент придется рассматривать перспективы отказа от прокачки нефти через РФ.

Наконец, по словам Ашикбаева, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остается важным проектом для Казахстана, обеспечивая 80% экспорта страны.

"Безусловно. Даже статистически это 80% нашего экспорта, и мы работаем и над увеличением добычи нефти в Казахстане", — сообщил он.

Дипломат добавил, что на месторождении Тенгиз завершаются работы по проекту будущего расширения, который добавит существенные объемы нефти.

"Нам надо понимать, как доставлять эти дополнительные объемы, включая и те риски, на которые вы указываете", — отметил дипломат, комментируя возможное влияние западных санкций против России на экспорт энергоресурсов из Казахстана.

Ашикбаев резюмировал, что целью Казахстана является развитие нефтяной промышленности, поскольку "это ключевая отрасль казахстанской экономики", а также "быть надежным поставщиком энергоресурсов на глобальные рынки".

Нефтепроводная система КТК является крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.