МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются более чем на 3%, пока инвесторы оценивают ситуацию с государственным долгом США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть снижаются

По состоянию на 19.48 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,25%, до 75,81 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 3,59%, до 71,67 доллара.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг потолка американского госдолга. После встречи президента страны Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти решения о повышении лимита долга так и не было выработано. Минфин США в письмах конгрессу предупреждал, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

"Споры по поводу потолка долга… усиливают опасения по поводу дефолта", — сказал порталу MarketWatch старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn). "Эти опасения отвлекли внимание нефтяного рынка от скрывающегося дефицита предложения, который в итоге может нанести экономике больший ущерб, чем дефолт США", — заключил эксперт.