МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россия и другие страны ОПЕК+ на предстоящей встрече определят, что лучше для мирового нефтяного рынка, придерживаясь всех предыдущих решений, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Посол назвал поставки казахской нефти необходимыми для глобальной экономики

"Мы не согласны с фактом искажения информации Блумберг, на основании неполного цитирования заявляющего о несогласии России с возможностью принятия решений на будущей встрече. Россия будет участвовать в дискуссии вместе с партнерами, для того чтобы определить, что лучше для рынка, при этом придерживаясь всех предыдущих решений", — заявил Новак.

Ранее вице-премьер в интервью "Известиям" сказал, что считает, что на очной встрече ОПЕК+ 4 июня не будет предпринято каких-то новых шагов. Вместе с тем, агентство Блумберг в контексте интервью написало, что "Россия преуменьшила вероятность очередного сокращения добычи ОПЕК+".

Встречи ОПЕК+ направлены на совместное обсуждение состояния рынка и достижение консенсуса по дальнейшим действиям, которые должны быть реализованы для достижения сбалансированности рынка, отметил Новак.

"Это системный подход, который также будет основой встречи ОПЕК+ в июне, где в случае необходимости могут быть приняты решения", — подчеркнул вице-премьер.