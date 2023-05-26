МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают снижение, как и днем ранее, рынки оценивают перспективы политики ОПЕК+ после заявлений России, свидетельствуют данные торгов. Новак: ОПЕК+ определит, что лучше для рынка нефти

По состоянию на 7.39 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,31%, до 76,02 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 71,75 доллара. Днем ранее котировки снизились на 2,7% и 3,4% соответственно, а до этого росли три торговые сессии подряд.

В четверг вице-премьер России Александр Новак озвучил мнение о том, что на очной встрече ОПЕК+ 4 июня не будет предпринято каких-то новых шагов. Он объяснил это тем, что буквально месяц назад некоторые страны приняли решение добровольно сократить нефтедобычу в связи с медленными темпами восстановления мировой экономики.

"Нефть потеряла недавний рост на фоне нежелания ОПЕК продолжать сокращение добычи. Мы видим, что ситуация еще немного смягчится, поскольку на рынках царят осторожные настроения", — цитирует агентство Блумберг управляющего директора Vanir Global Markets Pte Джеймса Уистлера (James Whistler).