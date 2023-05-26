СМИ: перевозившая российскую нефть компания лишилась сертификации кораблей
Reuters: перевозившую российскую нефть фирму Gatik лишат сертификации более 20 судов
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Британская компания Lloyd's Register намерена отозвать сертификацию у нескольких десятков судов, принадлежащих индийской фирме Gatik Ship Management, сообщило агентство Reuters.
Причина такого решения — перевозка российской нефти.
Английское предприятие занимается проверкой судов и выдает им сертификаты для получения страховки на перевозку грузов и вход в порты. Gatik Ship Management пришлось найти новые флаги для более 35 судов на фоне их отзыва Международным судовым регистром Сент-Китс и Невис.
"При наличии доказательств мы снимаем класс и услуги с любых судов, которые, по мнению соответствующих органов, нарушают международные санкции", — говорится в заявлении Lloyd's Register.
Ранее чиновники из США и Европы заявляли, что намерены вводить санкции против организаций из любой страны, которые помогают России обходить наложенныеограничения.
https://1prime.ru/oil/20230526/840694920.html
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