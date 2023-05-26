МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Британская компания Lloyd's Register намерена отозвать сертификацию у нескольких десятков судов, принадлежащих индийской фирме Gatik Ship Management, сообщило агентство Reuters. Белый дом: США готовы вводить санкции против всех, кто поддержит Россию

Причина такого решения — перевозка российской нефти.

Английское предприятие занимается проверкой судов и выдает им сертификаты для получения страховки на перевозку грузов и вход в порты. Gatik Ship Management пришлось найти новые флаги для более 35 судов на фоне их отзыва Международным судовым регистром Сент-Китс и Невис.

"При наличии доказательств мы снимаем класс и услуги с любых судов, которые, по мнению соответствующих органов, нарушают международные санкции", — говорится в заявлении Lloyd's Register.

Ранее чиновники из США и Европы заявляли, что намерены вводить санкции против организаций из любой страны, которые помогают России обходить наложенныеограничения.