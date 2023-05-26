МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту перед заседанием ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Новак рассказал, что ожидать от встречи ОПЕК+ 4 июня

По состоянию на 15.01 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,73%, до 76,82 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 72,53 доллара.

Нефтяные инвесторы находятся в ожидании заседания ОПЕК+, которое запланировано на 4 июня.

Кроме того, оптимизм на нефтяном рынке вызван ожиданиями разрешения ситуации с потолком госдолга США.