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2023
https://1prime.ru/oil/20230526/840696063.html
Цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+
Нефть
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Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту перед заседанием ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.01 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent... ПРАЙМ, 26.05.2023
нефть, энергетика, новости, мир, нефть, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту перед заседанием ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.01 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,73%, до 76,82 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 72,53 доллара.
Нефтяные инвесторы находятся в ожидании заседания ОПЕК+, которое запланировано на 4 июня.
Кроме того, оптимизм на нефтяном рынке вызван ожиданиями разрешения ситуации с потолком госдолга США.