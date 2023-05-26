МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, готовясь завершить неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.06 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,56%, до 76,69 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,89%, до 72,47 доллара.

С понедельника Brent подорожала на 1,73%, WTI — на 1,61%. При сохранении положительной динамики это станет вторым недельным ростом подряд. По словам аналитиков, поддержку ценам на сырье оказывают опасения о возможном сокращении добычи "черного золота" ОПЕК+. Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на 4 июня.

Хотя, по мнению аналитика Commerzbank Барбары Ламбрехт (Barbara Lambrecht), слова которой приводит портал MarketWatch, дальнейшие сокращения маловероятны, "вопрос о сокращении добычи еще не закрыт, что должно оказать поддержку ценам на данный момент".

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 26 мая их число сократилось на 5 — до 570 агрегатов.