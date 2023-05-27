МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Венгрия и Сербия не предлагали России начать строительство нефтепровода для соединения с "Дружбой", заявил в интервью агентству РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. В Венгрии оценили способность Брюсселя отстаивать интересы Европы

"Рассматриваем такие планы Белграда и Будапешта как пример стремления отдельных европейских государств к осуществлению суверенной политики, учету потребностей национальных экономик и интересов граждан. Очевидно, что в условиях навязываемой Евросоюзом линии на отказ от российских энергопродуктов и, как следствие, возросшей турбулентности на энергетических рынках страны вынуждены самостоятельно решать возникшие проблемы. Не располагаем сведениями о каких-либо обращениях в наш адрес по данному вопросу", — сказал он.

Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", проходящее по территории Венгрии. Официальный Белград ранее согласовал постройку отрезка трубопровода длиной 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро. На отопительный сезон 2022 года Сербия также зарезервировала в венгерских газохранилищах свыше 380 миллионов кубических метров газа.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.