МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В Евросоюзе считают, что возможная остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" не коснется экспорта из Казахстана, сообщило издание Politico со ссылкой на проект документа. В МИД заявили, что Венгрия и Сербия не предлагали строить нефтепровод

Ранее агентство Bloomberg также сообщало, что ЕС предложил на официальном уровне остановить поставки из России по "Дружбе" в Германию Польшу. При этом, по данным агентства, исключения сохранятся для Венгрии, Словакии и Чехии. Для этих стран были сделаны исключения в рамках санкций ЕС, но, согласно документам, существует предложение вывести их из-под действия особых положений. Как сообщалось, предложение об отмене действующих для Германии и Польши исключений будет рассматриваться в рамках нового пакета санкций ЕС против РФ.

"В третьем проекте (санкций)… поясняется, что казахстанская нефть все еще может транспортироваться по нефтепроводу "Дружба" в Европу", — сказано в сообщении Politico.

Также сообщается, что в новом проекте также предлагается внести в черный список еще 50 российских компаний, которым в ЕС не могут разрешить передачу технологий двойного назначения.

Но, по данным Politico, неясно, когда представители ЕС снова смогут обсудить 11-й пакет санкций.