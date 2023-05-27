МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В Евросоюзе считают, что возможная остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" не коснется экспорта из Казахстана, сообщило издание Politico со ссылкой на проект документа.
Ранее агентство Bloomberg также сообщало, что ЕС предложил на официальном уровне остановить поставки из России по "Дружбе" в Германию Польшу. При этом, по данным агентства, исключения сохранятся для Венгрии, Словакии и Чехии. Для этих стран были сделаны исключения в рамках санкций ЕС, но, согласно документам, существует предложение вывести их из-под действия особых положений. Как сообщалось, предложение об отмене действующих для Германии и Польши исключений будет рассматриваться в рамках нового пакета санкций ЕС против РФ.
"В третьем проекте (санкций)… поясняется, что казахстанская нефть все еще может транспортироваться по нефтепроводу "Дружба" в Европу", — сказано в сообщении Politico.
Также сообщается, что в новом проекте также предлагается внести в черный список еще 50 российских компаний, которым в ЕС не могут разрешить передачу технологий двойного назначения.
Но, по данным Politico, неясно, когда представители ЕС снова смогут обсудить 11-й пакет санкций.
https://1prime.ru/oil/20230527/840700926.html
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