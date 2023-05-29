МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в преддверии заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. СМИ: мир отказывается от доллара всего по двум причинам

По состоянию на 14.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,21%, до 76,82 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,04%, до 72,64 доллара.

Члены ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.

"Базовые ожидания заключаются в том, что ОПЕК+ сохранит объемы добычи до конца года. Скорее всего, это будет спокойный день, трудно понять, чего ожидает рынок", — сказал агентству Блумберг старший директор по рыночной экономике Emirates NBD PJSC Эд Белл (Ed Bell).