Мировые цены на нефть снижаются в преддверии заседания ОПЕК+
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в преддверии заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,21%, до 76,82 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,04%, до 72,64 доллара.
Члены ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.
"Базовые ожидания заключаются в том, что ОПЕК+ сохранит объемы добычи до конца года. Скорее всего, это будет спокойный день, трудно понять, чего ожидает рынок", — сказал агентству Блумберг старший директор по рыночной экономике Emirates NBD PJSC Эд Белл (Ed Bell).
https://1prime.ru/oil/20230529/840708779.html
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