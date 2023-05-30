МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) одобрит полноценное возвращение Ирана на нефтяной рынок, когда будут сняты санкции против его нефтяного сектора, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью иранскому агентству Shana и журналу Iran Petroleum. США не уследили: Иран взял под контроль главную нефтяную артерию мира

Аль-Гайс отметил, что рынок нефти растет, как и спрос на нее, при этом, по его мнению, Иран является ответственным членом ОПЕК.

"Действительно, мы приветствуем возвращение (полноценной — ред.) добычи нефти Ираном в будущем, когда санкции будут сняты. Мы с нетерпением ждем этого дня", — сказал аль-Гайс.

По его словам, Иран является одним из основателей ОПЕК и "ключевым игроком" на мировом рынке нефти. Однако в связи с санкциями, как заявил аль-Гайс, производство Ираном нефти ограничено. Тем не менее, по его словам, Иран продолжает играть роль в обеспечении стабильных и надежных поставок нефти, инвестируя в свой нефтяной сектор, как в разведку, так и в нефтепереработку и нефтехимию.