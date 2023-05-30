МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не ориентируется на определенный уровень цен на нефть, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью иранскому агентству Shana и журналу Iran Petroleum. ОПЕК сообщила, когда одобрит возвращение на рынок иранской нефти

"Буду откровенен, мы не ориентируемся на определенный уровень цен. Все наши действия, все наши решения принимаются для того, чтобы иметь хороший баланс между мировым спросом на нефть и мировым предложением на нее", — сказал аль-Гайс.

Он также отметил, что при определении цены на нефть организация сначала смотрит на макроэкономические показатели в глобальном масштабе. При этом рынок нефти не полностью восстановился после пандемии COVID-19, однако в 2023 году, по его словам, мировой спрос на нефть превысит уровни, существовавшие до пандемии, и достигнет почти 102 млн баррелей в сутки. Также он сказал, что спрос на авиационное топливо и бензин вырастут предстоящим летом в связи с путешествиями. В то же время спрос на другие продукты, как ожидается, улучшится, поскольку Китай продолжает открываться, еще одной причиной для этого является постепенное решение проблемы инфляции и долга.

Кроме того, аль-Гайс добавил, что при осуществлении технической работы и составлении прогнозов ОПЕК избегает политики.

"Мы (страны ОПЕК) исключаем политику из нашей технической работы, и это очень важно для обеспечения того, чтобы наши цифры были надежными и основывались на экономических факторах, которые приводят к точным и достоверным прогнозам", — отметил аль-Гайс.