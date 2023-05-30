Генсек Хайсам аль-Гайс: ОПЕК не ориентируется на определенный уровень цен на нефть
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не ориентируется на определенный уровень цен на нефть, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью иранскому агентству Shana и журналу Iran Petroleum.
"Буду откровенен, мы не ориентируемся на определенный уровень цен. Все наши действия, все наши решения принимаются для того, чтобы иметь хороший баланс между мировым спросом на нефть и мировым предложением на нее", — сказал аль-Гайс.
Он также отметил, что при определении цены на нефть организация сначала смотрит на макроэкономические показатели в глобальном масштабе. При этом рынок нефти не полностью восстановился после пандемии COVID-19, однако в 2023 году, по его словам, мировой спрос на нефть превысит уровни, существовавшие до пандемии, и достигнет почти 102 млн баррелей в сутки. Также он сказал, что спрос на авиационное топливо и бензин вырастут предстоящим летом в связи с путешествиями. В то же время спрос на другие продукты, как ожидается, улучшится, поскольку Китай продолжает открываться, еще одной причиной для этого является постепенное решение проблемы инфляции и долга.
Кроме того, аль-Гайс добавил, что при осуществлении технической работы и составлении прогнозов ОПЕК избегает политики.
"Мы (страны ОПЕК) исключаем политику из нашей технической работы, и это очень важно для обеспечения того, чтобы наши цифры были надежными и основывались на экономических факторах, которые приводят к точным и достоверным прогнозам", — отметил аль-Гайс.
https://1prime.ru/oil/20230530/840711216.html