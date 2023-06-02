МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. ОПЕК+ обсуждает дополнительное сокращение добычи нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки среди прочих вариантов решений для заседания 4 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. ОПЕК примет любое решение для стабильности рынка нефти, заявили в Ираке

"ОПЕК+ обсуждает дополнительное сокращение добычи среди прочих вариантов для заседания 4 июня", — пишет агентство.

По данным собеседников Рейтер, альянс обсуждает дополнительное сокращение добычи в размере около 1 миллиона баррелей в сутки.

Четвертого июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса.

Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.