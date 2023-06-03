ВЕНА, 3 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии в преддверии встречи ОПЕК в субботу заявил, что организация обсудит "многое и захватывающее". "Вампир в чесночном магазине": Бербок опозорилась в Саудовской Аравии

"Многое и захватывающее", — сообщил он, отвечая на вопрос о том, что ОПЕК планирует обсудить на заседании в субботу.

Накануне встречи министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани заявил, что ОПЕК, несмотря на многие вызовы в экономике, доказала правдивость своих оценок и прогнозов по нефтяному рынку. Он сообщил, что организация обсудит ситуацию на рынке и примет любое решение, которое будет способствовать стабильности.

ОПЕК не может в одиночку, без своих партнеров, не входящих в организацию, решить судьбу сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Однако организация может определить внутреннюю позицию в отношении дальнейшего курса альянса. Окончательно же судьба соглашения будет определена 4 июня на заседании всех глав делегаций ОПЕК+. Хотя изначально никаких изменений в параметрах нефтяной сделки не ожидалось, в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ среди прочих опций обсуждает дополнительное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.