ВЕНА, 3 июн — ПРАЙМ. Заседание конференции ОПЕК в Вене началось с опозданием примерно на час, министры обсудят на нем внутреннюю повестку и ситуацию на рынке нефти, сообщил РИА Новости источник в организации. СМИ: ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти среди прочих вариантов решений

Накануне встречи министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани заявил, что ОПЕК, несмотря на многие вызовы в экономике, доказала правдивость своих оценок и прогнозов по нефтяному рынку. Он сообщил, что ОПЕК обсудит ситуацию на рынке и без сомнений примет любое решение, которое будет способствовать стабильности.

А министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, прибыв сегодня на заседание, заявил, что ОПЕК обсудит "многое и захватывающее".

ОПЕК не может в одиночку, без своих партнеров, не входящих в организацию, решить судьбу сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Однако организация может определить внутреннюю позицию в отношении дальнейшего курса альянса. Окончательно же судьба соглашения будет определена 4 июня на заседании всех глав делегаций ОПЕК+.

Хотя изначально никаких изменений в параметрах нефтяной сделки не ожидалось, в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ среди прочих опций обсуждает дополнительное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.