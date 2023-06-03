ВЕНА, 3 июн — ПРАЙМ. Заседание конференции ОПЕК завершилось, обсуждались административные вопросы, заявил журналистам министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо. ВТБ намерен продать пострадавший от санкций филиал в Анголе

"Встреча завершена. Обсуждались административные вопросы", — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о том, чему была посвящена встреча ОПЕК и обсуждалось ли сокращение добычи нефти.

ОПЕК не может в одиночку, без своих партнеров, не входящих в организацию, решить судьбу сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Однако организация может определить внутреннюю позицию в отношении дальнейшего курса альянса. Окончательно же судьба соглашения будет определена 4 июня на заседании всех глав делегаций ОПЕК+.

Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.