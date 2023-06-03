ВЕНА, 3 июн — ПРАЙМ. Страны ОПЕК не обсуждали на сегодняшнем заседании опции сокращения добычи нефти, это тема завтрашней встречи всего альянса ОПЕК+, сообщил журналистам замминистра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния. СМИ: ЕС обсуждает с банками гарантии для желающих хранить газ на Украине

"Нет, мы не обсуждали", — ответил Заманиния на вопрос о том, обсуждались ли варианты сокращения добычи нефти на заседании ОПЕК в субботу.

"Это повестка для завтрашней встречи", — добавил он. В воскресенье пройдет заседание всего альянса ОПЕК+.

Сейчас альянс в рамках своей сделки сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.