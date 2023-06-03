ВЕНА, 3 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на июньской встрече ОПЕК+, прибыл в Вену, передает корреспондент РИА Новости. В ОПЕК сообщили, что не обсуждали сокращение добычи нефти 3 июня

Новак около полуночи в субботу прилетел в столицу Австрии, где 4 июня пройдет встреча ОПЕК+. Альянс на заседании примет решение о будущем сделки. Вице-премьер не стал комментировать журналистам предстоящие обсуждения.

Встреча министров ОПЕК прошла 3 июня в Вене. ОПЕК не может в одиночку, без своих партнеров, не входящих в организацию, решить судьбу сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Однако организация может определить внутреннюю позицию в отношении дальнейшего курса альянса. Окончательно же судьба соглашения будет определена 4 июня на заседании всех глав делегаций ОПЕК+.

Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.