КАИР, 4 июн — ПРАЙМ. Администрация Суэцкого канала направила три буксира к нефтяному танкеру, у которого сломалось оборудование, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы Суэцкого канала со ссылкой на главу его администрации Осаму Рабие. ОПЕК примет любое решение для стабильности рынка нефти, заявили в Ираке

"Как только в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера SEAVIGOUR, у которого сломалось оборудование во время прохождения им канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай, тут же были отправлены три аварийно-спасательных буксира… В настоящее время ведутся работы по подключению буксиров к судну в рамках подготовки к его буксировке", — отметил Рабие.

Он указал, что "регулярное судоходство по каналу с северного направления будет возобновлено сразу после завершения отбуксировки танкера до 17-го километра нумерации канала, чтобы конвой возобновил прохождение канала. При этом навигационное движение с южного направления начнется при условии, что суда переждут в районе Великих озер до завершения процесса буксировки судна.

Рабие подчеркнул, что администрация канала обладает необходимым опытом спасательных операций и навигационными средствами, чтобы профессионально справляться с потенциальными чрезвычайными ситуациями.