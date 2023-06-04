ВЕНА, 4 июн — ПРАЙМ. Саудовская Аравия пыталась договориться с африканскими странами о снижении их квот на добычу нефти, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Глава Минэнерго Саудовской Аравии предрек "захватывающую" встречу ОПЕК+

"Саудовская Аравия… потребовала от небольших африканских производителей сократить их квоты. В то же время, королевство обсуждало с Объединенными Арабскими Эмиратами, также влиятельным членом группы (производителей ОПЕК и ОПЕК+ — ред.), возможность увеличить добычу (ОАЭ — ред.)", — пишет издание, ссылаясь на своих собеседников.

Отмечается, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в субботу, 3 июня, пригласил некоторых африканских делегатов к себе в гостиницу в Вене и сказал им, что их квоты на добычу будут сокращены. "Они ушли с собрания без сделки", — сообщается в материале.

Серия заседаний стран ОПЕК+ состоится в воскресенье в Вене, будет обсуждаться ситуация на рынке нефти и дальнейшая судьба соглашения об ограничении добычи. Накануне состоялось заседание конференции ОПЕК. Как заявил журналистам замминистра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния, страны организации не обсуждали на нем опции сокращения добычи нефти, поскольку это тема встречи всего альянса ОПЕК+.

Хотя изначально никаких изменений в параметрах нефтяной сделки не ожидалось, в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ среди прочих опций обсуждает дополнительное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.