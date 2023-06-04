ВЕНА, 4 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в преддверии заседаний ОПЕК+ в Вене вновь попытался заинтриговать рынок и журналистов, заявив, что никто не знает, что обсуждает альянс. Эр-рияд попросил страны Африки сократить квоты на добычу нефти, пишет WSJ

"Вы даже не представляете, что мы обсуждаем", — ответил он на вопрос журналистов о возможности изменения базовых уровней отсчета сокращения добычи по сделке ОПЕК+.

В воскресенье в Вене состоятся заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча всех глав делегаций альянса, которые обсудят рынок нефти и примут решение по целесообразности корректировки нефтяного соглашения.

Накануне состоялось заседание конференции ОПЕК. Как заявил журналистам замминистра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния, страны организации не обсуждали на нем опции сокращения добычи нефти, поскольку это тема встречи всего альянса ОПЕК+. При этом саудовской министр, прибыв на то заседание, заявил, что ОПЕК обсудит "многое и захватывающее". В ОПЕК сообщили, что не обсуждали сокращение добычи нефти 3 июня

Хотя изначально никаких изменений в параметрах нефтяной сделки не ожидалось, в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ среди прочих опций обсуждает дополнительное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. Агентство также позднее сообщило о возможности изменения базового уровня добычи, от которого отсчитываются сокращения, в частности его повышение для ОАЭ.

Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.