ВЕНА, 4 июн — ПРАЙМ. Обсуждения внутри альянса ОПЕК+ затягиваются, страны ведут неформальные переговоры по вопросу о дополнительном сокращении добычи нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Саудовский министр ответил на вопрос о сокращении ОПЕК добычи нефти

"Похоже, что в переговорах возникли сложности. Не все согласны на более глубокое сокращение добычи", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что обсуждения сейчас идут в неофициальном формате.

При этом четкого понимания, на какой стадии сейчас находятся переговоры ОПЕК+, у журналистов, ожидающих у здания секретариата ОПЕК в Вене, нет. Чуть раньше один из делегатов альянса заявил, что встреча министерского мониторингового комитета уже состоялась, нет никакой рекомендации по сделке, а переговоры продолжаются. Несколько собеседников в других делегациях сообщали, что заседание комитета не начиналось.

Время начала комитета несколько раз переносилось за сегодняшнее утро, после чего его просто перестали анонсировать.

Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.