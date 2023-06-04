ВЕНА, 4 июн — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ начал официальные переговоры в Вене после нескольких часов неформальных обсуждений, сообщили РИА Новости два источника в делегациях. Саудовский министр ответил на вопрос о сокращении ОПЕК добычи нефти

Ранее страны в неофициальном формате несколько часов обсуждали возможность дополнительного сокращения добычи, сообщал РИА Новости делегат из ОПЕК+.

"Переговоры начались", — отметил один из собеседников. Другой сообщил, что неофициальные обсуждения перешли во встречу всех глав делегаций ОПЕК+.

Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.