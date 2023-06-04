ВЕНА, 4 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ с 2024 года сократит общий объем добычи нефти еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 40,46 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания. Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

"Скорректировать уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 миллиона баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года", — говорится в сообщении.

ОПЕК+ уже снижает добычу до конца 2023 года на 2 миллиона баррелей в сутки — до 41,856 миллиона баррелей в сутки. А целевой уровень на 2024 год, согласно приложенной к коммюнике таблице, установлен в 40,463 миллиона баррелей в сутки. Следовательно, сокращения в новом году составят 1,393 миллиона баррелей в сутки.

Целевой уровень добычи для России с 2024 года корректируется до 9,828 миллиона баррелей в сутки с текущего в 10,478 миллиона, то есть снижается на 650 тысяч баррелей в сутки. Целевой уровень для Саудовской Аравии остается на действующем уровне в 10,478 миллиона баррелей.

Целевой уровень добычи нефти для Анголы с 1 января 2024 года составит 1,28 миллиона баррелей в сутки (-175 тысяч баррелей в сутки от текущей цели), для Конго — 276 тысяч баррелей в сутки (-34 тысячи баррелей), для Нигерии —1,38 миллиона баррелей в сутки (-362 тысячи баррелей в сутки).

Увеличивается квота только для ОАЭ — на 200 тысяч баррелей в сутки, до 3,219 миллиона баррелей в сутки.

Помимо согласованных, иными словами — обязательных, сокращений добычи в рамках сделки ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, добровольно сокращают свою добычу еще сильнее. В том числе Россия объявила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки.

Решение ОПЕК+ принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости, следует из коммюнике по итогам прошедшего заседания альянса.

Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене.