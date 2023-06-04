ВЕНА, 4 июн — ПРАЙМ. Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новый министр финансов Турции назвал главную цель своей работы

"По данным минэнерго, мы вышли на 500 тысяч баррелей в сутки, которые были заявлены, и дальше будем продолжать также исполнять действие тех договоренностей, которые были достигнуты", — заявил он журналистам.

"Россия продлит добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле. Это добровольное сокращение будет произведено от уровня добычи, утвержденного 4 июня в ходе тридцать пятого совещания ОПЕК+", — добавил Новак.

ОПЕК+ по итогам прошедшего в воскресенье заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия же должна скорректировать добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки.

"Два важных решения было принято. Первое — это продлить действующее соглашение до конца 2024 года. И второе — это добровольное сокращение, которые приняли на себя девять стран, начиная с 1 мая, на 1,660 миллиона баррелей в сутки продлить до конца 2024 года. Это позволит нам в долгосрочной перспективе сейчас иметь уже прогнозирование действий нашего соглашения до конца 2024 года, то есть на полтора года вперёд. Это те основные решения, которые сегодня обсуждались", — прокомментировал Новак.