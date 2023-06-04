ВЕНА, 4 июн — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления, сообщило саудовское агентство SPA со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики королевства. Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

"Королевство осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в размере 1 миллиона баррелей в сутки в течение июля, которое может быть продлено, так что добыча королевства достигнет 9 миллионов баррелей в сутки, а общее добровольное сокращение королевства составит 1,5 миллиона баррелей в сутки", — говорится в сообщении.