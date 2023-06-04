СМИ: Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти
SPA: Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти
Читать 1prime.ru в
ВЕНА, 4 июн — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления, сообщило саудовское агентство SPA со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики королевства.
"Королевство осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в размере 1 миллиона баррелей в сутки в течение июля, которое может быть продлено, так что добыча королевства достигнет 9 миллионов баррелей в сутки, а общее добровольное сокращение королевства составит 1,5 миллиона баррелей в сутки", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/oil/20230604/840755077.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.