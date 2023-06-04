ВЕНА, 4 июн — ПРАЙМ. Россия и ряд стран ОПЕК+, обьявившие о добровольном сокращении добычи нефти с мая, в полном объеме исполняют его, завил вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК+ сократит общий уровень добычи нефти с 2024 года

"В последнее время у нас перевыполняется соглашение. Есть ряд стран, которые не выбирают свои квоты. Те решения, которые были приняты по добровольному соглашению с мая — по ним данные по независимым источникам будут в середине июня. Но исходя из обмена мнениями, мы видим, что эти соглашения выполняются, в том числе Россия выполняет свои обязательства в полном объеме", — сказал Новак телеканалу "Россия 24".

"Я уверен, что то сокращение, которое объявлено дополнительно с 1 мая, оно будет исполнено", — добавил вице-премьер.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, в начале апреля объявили, что будут добровольно сокращать добычу нефти с мая до конца года на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот), Россия продлила свое добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей также до конца года.

В воскресенье ряд стран сообщили, что продлят добровольные сокращения до конца 2024 года. В том числе подлевает свое сокращение Россия.